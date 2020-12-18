Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'yi FIFA'ya şikayet etmişti. Alman basını da önceki gün Kruse'nin davayı kazandığını ve 7.5 milyon euro alacağını yazdı. Ancak davada sarı-lacivertlilerin futbolcudan istediği 18 milyon euro'nun reddedildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'yi FIFA'ya şikayet etmişti. Alman basını da önceki gün Kruse'nin davayı kazandığını ve 7.5 milyon euro alacağını yazdı. Ancak davada sarı-lacivertlilerin futbolcudan istediği 18 milyon euro'nun reddedildiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin karara itiraz edeceği, Alman futbolcunun ise davadan herhangi bir para alacağına dair karar çıkmadığı ortaya çıktı.

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