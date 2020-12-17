Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'ya Fenerbahçe kancası! Yönetim harekete geçti
Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın listesindeki Ahmed Musa'ya teklif yaptı. Yönetim, Nijeryalı star için tüm imkanlarını zorluyor.
Ahmed Musa savaşı... Galatasaray bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında ezeli rakibi F.Bahçe'yi buldu.
Sarı-Lacivertli yönetimin Ahmed Musa'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.
BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR
Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen F.Bahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.
EROL BULUT ÖZELLİKLE İSTİYOR
Erol Bulut'un Ahmed Musa'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan G.Saray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.
AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDE
28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. Ahmed Musa sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.
Ahmed Musa, kariyeri boyunca 322 maça çıkarken 88 gol 62 asist üretti. (TAKVİM)
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