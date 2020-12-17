17 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'ya Fenerbahçe kancası! Yönetim harekete geçti

Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın listesindeki Ahmed Musa'ya teklif yaptı. Yönetim, Nijeryalı star için tüm imkanlarını zorluyor.

Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'ya Fenerbahçe kancası! Yönetim harekete geçti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

savaşı... bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında ezeli rakibi F.Bahçe'yi buldu.

Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'ya Fenerbahçe kancası! Yönetim harekete geçti

Sarı-Lacivertli yönetimin 'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'ya Fenerbahçe kancası! Yönetim harekete geçti

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR
Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen F.Bahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'ya Fenerbahçe kancası! Yönetim harekete geçti

EROL BULUT ÖZELLİKLE İSTİYOR
Erol Bulut'un 'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan G.Saray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.

Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'ya Fenerbahçe kancası! Yönetim harekete geçti

AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDE
28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.

Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'ya Fenerbahçe kancası! Yönetim harekete geçti

, kariyeri boyunca 322 maça çıkarken 88 gol 62 asist üretti. (TAKVİM)

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