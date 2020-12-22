Son dakika: Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe Beko, resmi Twitter hesabından Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını resmi Twitter hesabından duyurdu.

Fenerbahçe Beko tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann'a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

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