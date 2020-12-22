22 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe Beko Westermann ile yollarını ayırdı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

Beko, resmi Twitter hesabından Fransız oyun kurucu Leo ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beko, Fransız oyun kurucu Leo ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını resmi Twitter hesabından duyurdu.

tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann'a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

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