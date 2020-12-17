17 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz'e transferde flaş talip! İlk girişimler olumlu ilerliyor...

Süper Lig ekiplerinde ara transfer dönemi hazırlıkları sürerken, Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Serdar Aziz'e flaş bir talip çıktı. Serdar Aziz için kurulan ilk temasın olumlu ilerlediği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz'e transferde flaş talip! İlk girişimler olumlu ilerliyor...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 Giriş Tarihi: 17.12.2020

'de 5 Ocak tarihinde başlayacak olan ara dönemi hareketliliği, şimdiden hissedilmeye başlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz'e transferde flaş talip! İlk girişimler olumlu ilerliyor...

Birçok kulüp temaslarına şimdiden başlarken, ilk 12 hafta sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada yer alan İzmir ekibi 'den de flaş bir transfer hamlesi geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz'e transferde flaş talip! İlk girişimler olumlu ilerliyor...

'de hedefini Avrupa Ligi olarak belirleyen ve ara dönemde yıldız oyuncuları kadrosuna katarak güç kazanacak olan , rotasını yeniden 'a çevirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz'e transferde flaş talip! İlk girişimler olumlu ilerliyor...

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, orta alana etmeyi planladığı Beşiktaşlı Adem Ljajic'in ardından aradığı stoperi de 'de buldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz'e transferde flaş talip! İlk girişimler olumlu ilerliyor...

Göz-Göz, savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve olası Titi ayrılığı ihtimaline karşı sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki stoperi 'i gündemine aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz'e transferde flaş talip! İlk girişimler olumlu ilerliyor...

ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ancak ara dönemde takımdan gönderilecekler arasında yer alan Serdar için sarı-kırmızılı yönetim bir hamle yapmayı planlıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz'e transferde flaş talip! İlk girişimler olumlu ilerliyor...

İLK TEMAS OLUMLU
'de forma şansı bulamayan savunmacının menajeri ile de temasa geçen Göz-Göz yönetimi ilk temaslardan olumlu sonuçlar aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz'e transferde flaş talip! İlk girişimler olumlu ilerliyor...

yönetiminin de transfere onay vermesi halinde sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Aziz'e transferde flaş talip! İlk girişimler olumlu ilerliyor...

için yüklü bir bonservis bedeli çıkması durumunda , kiralık formülünü devreye sokacak. Transfere teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği öğrenildi.

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