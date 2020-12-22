Fenerbahçe'de Pelkas’ın isyanı sürüyor

Gaziantep maçında attığı ikinci gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Pelkas, bitiş düdüğünün ardından sarfettiği sözleri yineledi.

Gaziantep maçında attığı ikinci gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Pelkas, bitiş düdüğünün ardından sarfettiği sözleri yineledi. Ülkesinde Gazzetta'ya konuşan Yunan yıldız, "VAR'ı kullanarak bu hata nasıl yapılır. Gol ofsayt değildi" dedi. .Bahçe'nin durumuyla ilgili de konuşan Pelkas, "Daha çok çalışmalı ve savaşmalıyız. Başımızı eğmemeliyiz. Biz büyük bir takımız. Taraftarlar mutlu değil. Daha savaşçı olacağımıza söz vermeliyiz. Doğru yolu bulmalıyız. Oynadığım her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım" açıklamasında bulundu.

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