Fenerbahçe'den Sokratis hamlesi! Emre Belözoğlu Londra'da görüştü
Fenerbahçe'de savunmada yaşanan sıkıntılar sonrası bu bölgeyi güçlendirek için çalışmalar başlarken, sarı-lacivertlilerin Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Yunan yıldız Sokratis'i gündemine aldığı öğrenildi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla penaltıya sebebiyet veren stoperlere sahip olan Fenerbahçe, ocak ayı öncesi yeni bir ismi listesine aldı. Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de kadroya giremeyen Sokratis için görüşme yaptığı iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 32 yaşındaki stoperin gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde AEK, Genoa, Milan, Dortmund ve Arsenal formaları giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
(Fotomaç)
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