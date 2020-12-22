Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan o iddialara yanıt

Kanarya'nın sportif direktörü Emre Belözoğlu, futbolcuların teknik heyeti sabote ediyor iddialarına sert çıktı.

Kanarya'nın sportif direktörü Emre Belözoğlu, futbolcuların teknik heyeti sabote ediyor iddialarına sert çıktı. "Benim olduğum yerde böyle şeyler olmaz" diyen Belözoğlu, "Bunun imkanı yok. Hepimiz F.Bahçe'nin başarısı için emek veriyoruz. Cevabımızı sahada vereceğiz" dedi.

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