22 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan o iddialara yanıt

Belözoğlu'ndan o iddialara yanıt
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

Kanarya'nın sportif direktörü , futbolcuların teknik heyeti sabote ediyor iddialarına sert çıktı.

Kanarya'nın sportif direktörü , futbolcuların teknik heyeti sabote ediyor iddialarına sert çıktı. "Benim olduğum yerde böyle şeyler olmaz" diyen Belözoğlu, "Bunun imkanı yok. Hepimiz F.Bahçe'nin başarısı için emek veriyoruz. Cevabımızı sahada vereceğiz" dedi.

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