22 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! "Fenerbahçe..."

Fenerbahçe'den transfer döneminde Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç geleceği hakkında Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, önünde birkaç seçenek olduğunu ama sarı-lacivertli takıma da dönebileceğini söyledi. İşte o sözler...


Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

'nin Medipol 'e kiraladığı , turuncu-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Sezon sonunda 'le olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu, basınından Voetbal International'e konuştu.

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Voetbal International'da için "İstanbul'da padişah gibi yaşıyor" yorumu yapılırken; 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin yaz aylarında belli olacağı öne çıkarıldı. İşte o röportaj...

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE SÖZLERİ!
Voetbal International'in EURO 2020'de Türkiye adına parlayabileceğini söylediği "'de kiralık oynuyorum. ile 1,5 yıllık sözleşmem var. Yaz aylarında sözleşmem yenilenecek ya da başka bir kulübe satılacağım. Avrupa'da üst düzey bir ligde yer alan kulüpte oynamak harika olur.

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Ya da 'ye geri dönüp Fenerbahçe'nin şampiyonu olması için katkıda bulunurum. Fenerbahçe büyük ve güzel bir kulüp. Ve bu sezon şampiyon olurlarsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi deneyimini bu sene yaşadım, harika bir tecrübe diyebilirim. Yani geleceğimle ilgili birçok senaryo var." dedi.

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe...

"HOLLANDA'DA PEK ÇOK KULÜP MAAŞIMI ÖDEYEMEZ"
"'ya dönme ihtimalin var mı?" sorusunu yanıtlayan , "Hollanda'ya geri dönmek mi? Bu olabilir ama üst düzey takımlara. Çünkü kazandığım maaşı pek çok kulüp ödeyemez. Her şartta kendime fazlasıyla güveniyorum. Bakın nerelere kadar geldim. Hollanda'dan genç yaşta ayrıldım ama şu an ailemle ve kariyerimle çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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