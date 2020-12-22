"HOLLANDA'DA PEK ÇOK KULÜP MAAŞIMI ÖDEYEMEZ"

"Hollanda'ya dönme ihtimalin var mı?" sorusunu yanıtlayan Deniz Türüç, "Hollanda'ya geri dönmek mi? Bu olabilir ama üst düzey takımlara. Çünkü kazandığım maaşı pek çok kulüp ödeyemez. Her şartta kendime fazlasıyla güveniyorum. Bakın nerelere kadar geldim. Hollanda'dan genç yaşta ayrıldım ama şu an ailemle ve kariyerimle çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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