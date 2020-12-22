Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! "Fenerbahçe..."
Fenerbahçe'den transfer döneminde Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç geleceği hakkında Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, önünde birkaç seçenek olduğunu ama sarı-lacivertli takıma da dönebileceğini söyledi. İşte o sözler...
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e kiraladığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Sezon sonunda Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu, Hollanda basınından Voetbal International'e konuştu.
Voetbal International'da Deniz Türüç için "İstanbul'da padişah gibi yaşıyor" yorumu yapılırken; 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin yaz aylarında belli olacağı öne çıkarıldı. İşte o röportaj...
FENERBAHÇE SÖZLERİ!
Voetbal International'in EURO 2020'de Türkiye adına parlayabileceğini söylediği Deniz Türüç "Başakşehir'de kiralık oynuyorum. Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşmem var. Yaz aylarında sözleşmem yenilenecek ya da başka bir kulübe satılacağım. Avrupa'da üst düzey bir ligde yer alan kulüpte oynamak harika olur.
Ya da Fenerbahçe'ye geri dönüp Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonu olması için katkıda bulunurum. Fenerbahçe büyük ve güzel bir kulüp. Ve bu sezon şampiyon olurlarsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi deneyimini bu sene yaşadım, harika bir tecrübe diyebilirim. Yani geleceğimle ilgili birçok senaryo var." dedi.
"HOLLANDA'DA PEK ÇOK KULÜP MAAŞIMI ÖDEYEMEZ"
"Hollanda'ya dönme ihtimalin var mı?" sorusunu yanıtlayan Deniz Türüç, "Hollanda'ya geri dönmek mi? Bu olabilir ama üst düzey takımlara. Çünkü kazandığım maaşı pek çok kulüp ödeyemez. Her şartta kendime fazlasıyla güveniyorum. Bakın nerelere kadar geldim. Hollanda'dan genç yaşta ayrıldım ama şu an ailemle ve kariyerimle çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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