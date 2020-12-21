21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe savunmasında kriz var

Savunmada kriz var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Sarı-lacivertliler, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadığı 2018-19'un ilk 13 haftasında kalesinde 17 gol görmüştü. 'nin bu sezonun ilk 13 maçında ise ağları tam 19 kez havalandı.

Sarı-lacivertliler, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadığı 2018-19'un ilk 13 haftasında kalesinde 17 gol görmüştü. 'nin bu sezonun ilk 13 maçında ise ağları tam 19 kez havalandı. Erol Bulut'un öğrencileri, son 4 haftada kalesinde tam 10 gol yedi.
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