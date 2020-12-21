21 Aralık 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Erol Bulut kadroda revizyona gidiyor
Erol Bulut, Başakşehir maçına farklı bir 11’le çıkacak. Caner, Gökhan ve Sosa dönecek. Mert ile Ferdi, yedek soyunacak, Mame Thiam kanatta görev alacak
Gaziantepspor yenilgisinin ardından Başakşehir maçı son şansı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bu zorlu karşılaşmada değişiklikler yapacak. Genç hoca, eksikler nedeniyle gideceği zoraki değişikliklerin yanı sıra son maçlarda 11'de şans verdiği birçok ismi kulübeye çekecek. Beklerde Caner ve Gökhan'ı tekrar sahaya sürecek olan Bulut, Sangare ve Novak'ı yedek oturtacak. Mert Hakan ile Ferdi'yi de kulübeye çekecek 45 yaşındaki teknik adam; Sosa ile Thiam'a şans verecek. Cezalı Pelkas'ın yokluğunda da sol kanatta Sinan Gümüş'ün oynaması bekleniyor. Gustavo ile Sosa'yı birlikte oynatacak olan Bulut'un önlerinde ise Ozan Tufan'la Başakşehir sınavına başlaması bekleniyor.
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