21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut kadroda revizyona gidiyor

Bulut kadroda revizyona gidiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

, maçına farklı bir 11’le çıkacak. Caner, ve dönecek. Mert ile , yedek soyunacak, Mame Thiam kanatta görev alacak

yenilgisinin ardından maçı son şansı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü , bu zorlu karşılaşmada değişiklikler yapacak. Genç hoca, eksikler nedeniyle gideceği zoraki değişikliklerin yanı sıra son maçlarda 11'de şans verdiği birçok ismi kulübeye çekecek. Beklerde Caner ve 'ı tekrar sahaya sürecek olan Bulut, Sangare ve Novak'ı yedek oturtacak. Mert Hakan ile 'yi de kulübeye çekecek 45 yaşındaki teknik adam; ile Thiam'a şans verecek. Cezalı Pelkas'ın yokluğunda da sol kanatta 'ün oynaması bekleniyor. Gustavo ile Sosa'yı birlikte oynatacak olan Bulut'un önlerinde ise 'la Başakşehir sınavına başlaması bekleniyor.
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