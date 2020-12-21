21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli taraftarlardan Pelkas'a övgü

12. adamdan Pelkas'a övgü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

maçında 'nin tek golünü atan ve mücadelesiyle öne çıkan isimlerden olan 'a taraftarlardan övgü dolu sözler... 12. adam, önceki akşamdan bu yana Yunan yıldız ile ilgili önemli yorumlar yaptı.

maçında 'nin tek golünü atan ve mücadelesiyle öne çıkan isimlerden olan 'a taraftarlardan övgü dolu sözler... 12. adam, önceki akşamdan bu yana sosyal medyada Yunan yıldız ile ilgili önemli yorumlar yaptı. İşte öne çıkan yorumlardan birkaçı: "40 yıllık Fenerbahçeli gibi", "Mücadelen yeter", "Hırsıyla oynayan futbolcunun hastasıyız."
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