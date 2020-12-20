20 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gustavo bildiğiniz gibi!

Kaptan Gustavo bildiğiniz gibi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Gökhan'ın yedek soyunduğu maça kaptan olarak çıkan Gustavo, 'nin iyileri arasındaydı. Girdiği ikili mücadelelerden 6'sını kazanan , 3 top kapıp, 1 pas arası yaparken, hücuma da destek verdi. 'nın performansı yenilgiye engel olamadı.

Gökhan'ın yedek soyunduğu maça kaptan olarak çıkan Gustavo, 'nin iyileri arasındaydı. Girdiği ikili mücadelelerden 6'sını kazanan , 3 top kapıp, 1 pas arası yaparken, hücuma da destek verdi. 'nın performansı yenilgiye engel olamadı.

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