19 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Samatta'nın dönüş tarihi belli oldu

Samatta'nın dönüş tarihi belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Son olarak ligin 9. haftasındaki Gençlerrliği maçında son 19 dakika oynayan Samatta, takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam ediyor.

Ligdeki Gaziantep ve Başakşehir maçlarında oynayamayacak olan golcü Kanarya'nın bay geçeceği 15. haftadan sonra sahalara dönebilecek. Yıldız oyuncunun 3 Ocak'taki Kasımpaşa sınavında forma giymesi bekleniyor.

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