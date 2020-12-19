Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz imzalayacak

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti. Emre Belözoğlu'nun oyuncunun menajeriyle görüşerek anlaşma sağladığı öğrenildi.

Sportif direktör Belözoğlu'nun genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğü ve anlaşma sağlandığı öğrenildi. Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanacağı da belirtildi.

DİĞER