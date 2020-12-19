19 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz imzalayacak

Ömer Faruk imzalayacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti. Emre Belözoğlu'nun oyuncunun menajeriyle görüşerek anlaşma sağladığı öğrenildi.

Sportif direktör Belözoğlu'nun genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğü ve anlaşma sağlandığı öğrenildi. Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanacağı da belirtildi.

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