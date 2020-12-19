19 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 12. adama mesaj var

Emre Belözoğlu'dan 12. adama mesaj
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. Belözoğlu mesajında taraftara "Panik yok" dedi.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, taraftarlara seslendi: "Bu takım çok daha zorlu süreçlerden taraftarlarının desteğiyle çıkmayı başarmıştı. 42 maçın oynanacağı bir sezonda inişli-çıkışlı süreçlerin olması gayet normal. ' çok kötü' algısı var. Ancak daha önce de söylediğim gibi panik yok. Taraftarlarımız desteğini sürdürsün. Özlem duydukları şampiyonluk futbolcularımız elinden geleni yapacak."

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