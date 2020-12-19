Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 futbolcu 2020'yi kapattı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ligde son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle taraftarını üzen Fenerbahçe'nin başı sakat isimlerle dertte. İşte sarı-lacivertli kulüpte 2020'yi kapatan 4 isim ve detaylar...
Süper Lig'de özellikle iç sahada istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe, bugün Gaziantep deplasmanına konuk oluyor...
Sarı-lacivertli takım sezon başında yaptığı transferlerle alternatifli kadro kursa da sakatlıklar ve cezalılardan dolayı Gaziantep karşısında tam kadro olamayacak.
Kırmızı kart cezalısı kaleci Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Samatta, Perotti, Valencia ve Lemos bu mücadelede görev yapamayacak.
Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya, çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı 14. hafta maçında Altay'dan faydalanabilecek ama sakat 4 yabancısı yine olmayacak.
Ligde 15. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe için 2020, Başakşehir maçıyla tamamlanacak.
Sarı-lacivertliler, ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçın oynanacağı ocak ayına bir sürpriz yaşanmazsa tüm sakatları iyileşmiş şekilde çıkacak.
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