19 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 futbolcu 2020'yi kapattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ligde son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle taraftarını üzen Fenerbahçe'nin başı sakat isimlerle dertte. İşte sarı-lacivertli kulüpte 2020'yi kapatan 4 isim ve detaylar...

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 futbolcu 2020'yi kapattı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'de özellikle iç sahada istikrarsız sonuçlar alan , bugün deplasmanına konuk oluyor...

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 futbolcu 2020'yi kapattı

Sarı-lacivertli takım sezon başında yaptığı transferlerle alternatifli kadro kursa da sakatlıklar ve cezalılardan dolayı karşısında tam kadro olamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 futbolcu 2020'yi kapattı

Kırmızı kart cezalısı kaleci Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Samatta, Perotti, ve Lemos bu mücadelede görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 futbolcu 2020'yi kapattı

Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya, çarşamba günü ile oynayacağı 14. hafta maçında Altay'dan faydalanabilecek ama sakat 4 yabancısı yine olmayacak.

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 futbolcu 2020'yi kapattı

Ligde 15. haftayı bay geçecek olan için 2020, maçıyla tamamlanacak.

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 futbolcu 2020'yi kapattı

Samatta, Perotti, Lemos ve 2021'in ilk maçı olan mücadelesinde görev alabilecek.

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 4 futbolcu 2020'yi kapattı

Sarı-lacivertliler, ikisi olmak üzere toplam 9 maçın oynanacağı ocak ayına bir sürpriz yaşanmazsa tüm sakatları iyileşmiş şekilde çıkacak.

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