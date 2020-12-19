19 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Juan Jesus harekatı! Roma'dan onay çıktı

F.Bahçe'de transfer harekatı! Roma'dan onay çıktı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'de transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan stoper Jesus konusunda kulübü sorun çıkarmıyor. Bulut’un onayı bekleniyor.

'de savunmanın göbeğinde yaşanan sıkıntılar takımın canını yakarken yönetim ve teknik ekip en kısa yoldan çözüme ulaşmayı hedefliyor. Sarı- Lacivertli kurmaylar yaz transfer döneminde de gündeme gelen 'nın stoperi için temaslarda bulunmuştu.


2021 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Jesus için Roma bonservis talep etmemeyi kabul etti. Bu arada stoper adayları için de temaslar devam ediyor. , Jesus için onay vermesi durumunda ocak ayında imzalar atılacak. Erol Bulut'un stoper adaylarını değerlendirmeye devam ettiği ve yönetime birkaç gün içinde kararını bildireceği öğrenildi. (Takvim)
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