19 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe manşetlerde!

F.Bahçe manşetlerde!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a karşı 99-62 yenilgi ile sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, İspanya'da manşet oldu. İşte detaylar...

Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a karşı 99-62 yenilgi ile sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, İspanya'da manşetlerde yer aldı. 'Bir şampiyonun gün batımı' başlığını atan Marca Gazetesi, "Son olarak Zalgiris deplasmanında dibe vurdular. Kısa bir zamana kadar Fenerbahçe, Avrupa'ya hükmediyordu. 2017'de şampiyon olan, Avrupa Ligi'nin tozunu attıran takımla aynı olduğuna inanmak zor görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

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