19 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan VAR'a sert eleştiri! "Merak ediyorum..."

Bulut'tan VAR'a sert eleştiri! Merak ediyorum...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin , VAR'a sert eleştirilerde bulundu. Bulut, "VAR'daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum. Galatasaray ve maçlarındaki penaltılara bakıp bugün bizimle ilgili kararı nasıl verdiler merak ediyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

"Oyuna baktığımızda, kontrol bizdeydi. Ancak şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikikten direğe vuran bir top var. Penaltı var. Sonra 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda oyuncular elinden geleni yaptı.

Sormak istiyorum; VAR'daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum. Dünkü Galatasaray ve bugünkü maçlarındaki penaltılara bakıp bugün bizimle ilgili kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bence en büyük şey verilmeyen penaltımız ve golümüz.

Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. Orada bir üzerine durmamız gerekiyor, daha dikkatli olmak gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu kesin. Fenerbahçe'nin bugün daha iyi durumda olması gerekir. Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz.

Yarından itibaren önümüzde Başakşehir maçı var. Onun hazırlıklarını yapacağız. En üst sıralara çıkarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

F.Bahçe Gaziantep'te kayıp! Üst üste 2. mağlubiyet haberin devamı

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