14 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 1 numaralı sıkıntı aynı: Savunma

1 numaralı sıkıntı aynı: Savunma
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Kolay yenilen goller ve bireysel hatalar sürüyor... 5 büyük ligde stoperleri en fazla (5) penaltı yaptıran 2’nci takım .

Mağlubiyetlerde dikkat çeken en önemli nokta savunma hataları. Son 2-3 sezondur bu sorun bir türlü giderilemedi. Geride kalan 12 haftada takım 16 gol yedi. Sadece 3 maçta kaleyi kapatabildi. derbisinde çerçeveyi bulan 4 şutun hepsi, maçında 5 toptan 2'si, Yeni karşısında ise 6 şutun 3'ü gol oldu. Bireysel hatalar en büyük sıkıntı. Erol Bulut tandemde şimdiye kadar 5 kez Serdar&Tisserand, 4 defa Lemos&Tisserand, birer kez de Serdar&Zanka, Zanka&Lemos ve Sadık&Tisserand'a şans verdi. Serdar ve Lemos 2'şer, Tisserand 1 penaltı yaptırdı. Avrupa'nın 5 büyük liginde stoperleri 'den daha fazla penaltı yaptıran tek takım (6).

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