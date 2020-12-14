Fenerbahçe'de 1 numaralı sıkıntı aynı: Savunma

Kolay yenilen goller ve bireysel hatalar sürüyor... 5 büyük ligde stoperleri en fazla (5) penaltı yaptıran 2’nci takım Fenerbahçe.

Mağlubiyetlerde dikkat çeken en önemli nokta savunma hataları. Son 2-3 sezondur bu sorun bir türlü giderilemedi. Geride kalan 12 haftada takım 16 gol yedi. Sadece 3 maçta kaleyi kapatabildi. Beşiktaş derbisinde çerçeveyi bulan 4 şutun hepsi, Konya maçında 5 toptan 2'si, Yeni Malatya karşısında ise 6 şutun 3'ü gol oldu. Bireysel hatalar en büyük sıkıntı. Erol Bulut tandemde şimdiye kadar 5 kez Serdar&Tisserand, 4 defa Lemos&Tisserand, birer kez de Serdar&Zanka, Zanka&Lemos ve Sadık&Tisserand'a şans verdi. Serdar ve Lemos 2'şer, Tisserand 1 penaltı yaptırdı. Avrupa'nın 5 büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran tek takım Schalke (6).

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