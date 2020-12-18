Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Gaziantep FK'nın konuğu olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma antrenmanı gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Jose Sosa takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Tolga Ciğerci'nin ise tedavisine devam edildi.

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