18 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır

Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü FK'nın konuğu olacak , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma antrenmanı gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti, Enner , Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. 'nin ise tedavisine devam edildi.

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