18 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

"Mame Thiam Fenerbahçe'de çok mutlu"

Mame Thiam çok mutlu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Thiam için menajeri Ediz Balkan, net ifadeler kullandı. Balkan, "F.Bahçe'ye transfer olmak onun için büyük bir adım oldu. Takımına faydalı olmayı çok istiyor ve bundan başka bir şey düşünmüyor. Olduğu yerde çok mutlu ve katkı yapmak istiyor" dedi.

Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Thiam için menajeri Ediz Balkan, net ifadeler kullandı. Balkan, "F.Bahçe'ye transfer olmak onun için büyük bir adım oldu. Takımına faydalı olmayı çok istiyor ve bundan başka bir şey düşünmüyor. Olduğu yerde çok mutlu ve katkı yapmak istiyor" dedi.

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