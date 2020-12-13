13 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas sonunu göremedi

Pelkas sonunu göremedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

 Malatyaspor arasında oynanan maçta Pelkas yine maçı tamamlayamadı. 71. dakikada oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı.

Malatyaspor arasında oynanan maçta Pelkas yine maçı tamamlayamadı. 71. dakikada oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı.

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