Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te

Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Gaziantep FK'nın konuğu olacak Fenerbahçe, özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlar Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, teknik direktör Erol Bulut ve heyeti ile sarı lacivertli takımın oyuncuları, konaklayacakları otele geçti. Taraftarlar, karşılama sırasında futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi.

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