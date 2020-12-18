18 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü FK'nın konuğu olacak , özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Havalimanı'nda taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Genel Sekreteri Burak Çağlar Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, teknik direktör Erol Bulut ve heyeti ile sarı lacivertli takımın oyuncuları, konaklayacakları otele geçti. Taraftarlar, karşılama sırasında futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te


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