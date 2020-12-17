17 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Zalgiris Kaunas 99-62 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe Beko Litvanya'da dağıldı! Son 8 maçta 7 yenilgi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 Giriş Tarihi: 17.12.2020

EuroLeague'in 15. haftasında , deplasmanda 'a 99-62 mağlup olarak son 8. maçında 7. yenilgisini aldı.

EuroLeague'in 15. haftasında , deplasmanda 'a 99-62 mağlup olarak son 8. maçında 7. yenilgisini aldı.

1. PERİYOT: ZALGIRIS KAUNAS 24-7 FENERBAHÇE BEKO

2. PERİYOT: ZALGIRIS KAUNAS 51-31 FENERBAHÇE BEKO

3. PERİYOT: ZALGIRIS KAUNAS 81-47 FENERBAHÇE BEKO

4. PERİYOT: ZALGIRIS KAUNAS 99-62 FENERBAHÇE BEKO

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