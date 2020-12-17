17 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Bayer Leverkusen kancası! Yakından takip ediyorlar

Ozan Tufan'a dev talip! Yakından takip ediyorlar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

Ozan Tufan, Bayer Leverkusen'in radarında... 'un oğlu Leverkusen'in şef analisti Marcel'in milli futbolcuyu bir süredir yakından takip ettiği belirtildi. Marcel'in Ozan'ı Bundesliga'da oynamak için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Ozan Tufan, Bayer Leverkusen'in radarında... 'un oğlu Leverkusen'in şef analisti Marcel'in milli futbolcuyu bir süredir yakından takip ettiği belirtildi. Marcel'in Ozan'ı Bundesliga'da oynamak için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Dün ikinci yarı oyuna giren Ozan bir ara baldırını tuttu, ancak maça devam etti.

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