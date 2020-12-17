Alex’in aklı Fenerbahçe’de!

Mert Nobre, antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex'in aklının Fenerbahçe'de olduğunu söyledi.

Mert Nobre, antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex'in aklının Fenerbahçe'de olduğunu söyledi: "Alex'in Türkiye ile ilgili planları var. Kafasında F.Bahçe'de görev almak var. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra kısa zamanda Türkiye'ye gelebilir."

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