17 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Alex’in aklı Fenerbahçe’de!

Alex’in aklı Fenerbahçe’de!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

, antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex'in aklının Fenerbahçe'de olduğunu söyledi.

, antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex'in aklının Fenerbahçe'de olduğunu söyledi: "Alex'in ile ilgili planları var. Kafasında F.Bahçe'de görev almak var. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra kısa zamanda Türkiye'ye gelebilir."

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