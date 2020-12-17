17 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın büyük şanssızlığı!

Talihsiz Ömer Faruk
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

İlk onbirde şans bulan Ömer Faruk, 30 dakika sahada kalabildi. isim, kaleci Altay görünce yerini Oytun'a bırakmak zorunda kaldı.

İlk onbirde şans bulan Ömer Faruk, 30 dakika sahada kalabildi. isim, kaleci Altay görünce yerini Oytun'a bırakmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda Mame Thiam ve Pelkas'ın golleri ofsayta takıldı. Erol Bulut maçın başlarında 3'lü savunma denedi.

Karacabeyli futbolcular, BAL'da maçların oynanmamasını protesto etmek için başlama vuruşundan sonra 20 saniye topa dokunmadı.

985-87 arası F.Bahçe'de forma giyen Karacabey'in hocası Erdoğan Yılmaz'a maçtan önce sarı-lacivert forma hediye edildi.

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