16 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Nobre’den al haberi!

Nobre’den al haberi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapan , Alex de Souza ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapan , dün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına giren vatandaşı Alex de Souza ile ilgili konuşan Brezilyalı yıldız, "Alex'in planları arasında Fenerbahçe'de görev almak olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif
Kupada sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi Kupada sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi
Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör