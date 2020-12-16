16 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Alman basını duyurdu! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği ancak alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, alacakları için FIFA'a başvurmuştu. Alman basını, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra Union Berlin'e transfer olan Kruse'nin açtığı davanın sonucunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Alman basını duyurdu! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

Geçtiğimiz sezonun başında 'nin kadrosuna dahil ettiği şok bir şekilde takımdan ayrılmıştı.

Alman basını duyurdu! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Sarı-lacivertli takımdan alacaklarını tahsil edemediğini açıklayan yıldız futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Alman basını duyurdu! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

daha sonra 'yi 'ya şikayet etmiş, bir süre sonra da Bundesliga ekibi 'e imza atmıştı.

Alman basını duyurdu! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

ALMANLAR DUYURDU

Kicker'da verilen haberde, 'nin 'deki alacaklarını gerekçe göstererek açtığı davayı kazandığı yazıldı.

Alman basını duyurdu! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Haberde, ", 'den alacakları için için açtığı davayı kazandı. Fenerbahçe'nin 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapması bekleniyor" denildi.

Alman basını duyurdu! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

'nin karara yıl sonuna kadar itiraz hakkı bulunuyor.

Alman basını duyurdu! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

'deki alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Kruse, 'ya da başvurmuş ve ardından Uninon 'e imza atmıştı.

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