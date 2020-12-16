Alman basını duyurdu! Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği ancak alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, alacakları için FIFA'a başvurmuştu. Alman basını, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra Union Berlin'e transfer olan Kruse'nin açtığı davanın sonucunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil ettiği Max Kruse şok bir şekilde takımdan ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli takımdan alacaklarını tahsil edemediğini açıklayan yıldız futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Max Kruse daha sonra Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmiş, bir süre sonra da Bundesliga ekibi Union Berlin'e imza atmıştı.
ALMANLAR DUYURDU
Kicker'da verilen haberde, Max Kruse'nin Fenerbahçe'deki alacaklarını gerekçe göstererek açtığı davayı kazandığı yazıldı.
Haberde, "Max Kruse, Fenerbahçe'den alacakları için için açtığı davayı kazandı. Fenerbahçe'nin 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapması bekleniyor" denildi.
Fenerbahçe'nin karara yıl sonuna kadar itiraz hakkı bulunuyor.
Fenerbahçe'deki alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Kruse, FIFA'ya da başvurmuş ve ardından Uninon Berlin'e imza atmıştı.
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