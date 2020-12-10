10 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil uzun zamandır Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Arsenal'de problem yaşayan, kadroya girmekte zorlanan Özil için sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım...

Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020
Arsenal'de forma giyen fakat teknik direktör Mikel Arteta tarafından Premier Lig kadrosuna alınmayan Mesut Özil ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun yeni rotası şimdiden merak konusu...

Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

'nin kadrosuna katmak istediği Türk asıllı Alman futbolcunun talipleri giderek artıyor.

Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

DC UNITED ÖZİL'İ İSTİYOR

Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak oyuncuya ocak ayında imza attırmak istiyor.

Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

32 yaşındaki yıldız isim aktif futbol kariyeri sonrası ticari faaliyetlerini de etkin bir şekilde yönetebilmesi için uygun yerin ABD olduğunu düşünmesinden dolayı teklife olumlu bakıyor.

Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Özil'in özelikle kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünmesinden dolayı DC United'tan gelen teklife olumlu bakıyor.

Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Ayrıca DC United tarafından Özil'e sunulan ABD'de M10 Futbol Akademisi kurma projesi de Özil için diğer bir önemli kriter.

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