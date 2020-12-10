10 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Cisse ve Thiam'dan Webo'ya destek

Cisse ve Thiam'dan Webo'ya destek
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.12.2020

ve Mame Thiam, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında ırkçı söyleme maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi.

Papiss Cisse ve Mame Thiam, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında ırkçı söyleme maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi. Cisse, yayınladığı video mesajında, "Dün Webo'ya yapılanlardan ötürü üzgünüz. Biz ırkçıların tarafında değiliz." derken, Thiam, "Hepimiz ırkçılığa karşıyız, Webo'yu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Bulut kolları sıvadı! Kadıköy geçilmez olacak Bulut kolları sıvadı! Kadıköy geçilmez olacak
Transfer için anahtar Dirar! Ayrılmayı kabul ederse... Transfer için anahtar Dirar! Ayrılmayı kabul ederse...
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı F.Bahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör