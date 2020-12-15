Bakasetas aşkı sürüyor

Erol Bulut'un gözdesi Anastasios Bakasetas için devre arasında yeni teklif yapılacak. Alanyaspor'u bu sezon da golleri ve asistleriyle sırtlayan Yunan maestro için Emre Belözoğlu'nun şimdiden nabız yoklamalarına başladığı belirtiliyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ

ErolBulut'un gözdesi Anastasios Bakasetas için devre arasında yeni teklif yapılacak. Alanyaspor'u bu sezon da golleri ve asistleriyle sırtlayan Yunan maestro için Emre Belözoğlu'nun şimdiden nabız yoklamalarına başladığı belirtiliyor. Bakasetas için bu kez şartlar zorlanacak.