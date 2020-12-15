15 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Bakasetas aşkı sürüyor

Bakasetas aşkı sürüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

'un gözdesi Anastasios Bakasetas için devre arasında yeni teklif yapılacak. Alanyaspor'u bu sezon da golleri ve asistleriyle sırtlayan Yunan maestro için Emre Belözoğlu'nun şimdiden nabız yoklamalarına başladığı belirtiliyor.

Erol Bulut'un gözdesi Anastasios Bakasetas için devre arasında yeni teklif yapılacak. Alanyaspor'u bu sezon da golleri ve asistleriyle sırtlayan Yunan maestro için Emre Belözoğlu'nun şimdiden nabız yoklamalarına başladığı belirtiliyor. Bakasetas için bu kez şartlar zorlanacak.
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