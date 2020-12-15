15 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Rakip Milan Vesely yok!

Rakip Milan Vesely yok!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.12.2020

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko bu akşam İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely forma giyemeyecek.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko bu akşam İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely forma giyemeyecek. Karşıyaka maçında kas sakatlığı yaşayan yıldızın 7-10 gün takımdan uzak kalacağı açıklandı. Brown'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de stoper aranıyor! Belözoğlu o isimlerin peşinde F.Bahçe'de stoper aranıyor! Belözoğlu o isimlerin peşinde
Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Devre arasında... Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Devre arasında...
Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko! Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör