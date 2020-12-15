30 yılın en kötüsü

Deplasmanda 6 maçta topladığı 16 puanla lig lideri olan Fenerbahçe, Kadıköy'de ise son 30 sezonun en kötü performansını sergiledi.

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Deplasmanda6 maçta topladığı 16 puanla lig lideri olan Fenerbahçe, Kadıköy'de ise son 30 sezonun en kötü performansını sergiledi. Evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler hanesine sadece 7 puan yazdırabildi. 12 haftalık periyotlara göre söz konusu rakam 1990-91'deki 6 puandan (1G/3B/2M) sonra iç sahadaki en düşük puan olarak kayıtlara geçti. Kanarya iç saha performansıyla 15. sırada yer alıyor.