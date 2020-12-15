15 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

30 yılın en kötüsü

30 yılın en kötüsü
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.12.2020

Deplasmanda 6 maçta topladığı 16 puanla lig lideri olan Fenerbahçe, Kadıköy'de ise son 30 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Deplasmanda 6 maçta topladığı 16 puanla lig lideri olan Fenerbahçe, Kadıköy'de ise son 30 sezonun en kötü performansını sergiledi. Evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler hanesine sadece 7 puan yazdırabildi. 12 haftalık periyotlara göre söz konusu rakam 1990-91'deki 6 puandan (1G/3B/2M) sonra iç sahadaki en düşük puan olarak kayıtlara geçti. Kanarya iç saha performansıyla 15. sırada yer alıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de stoper aranıyor! Belözoğlu o isimlerin peşinde F.Bahçe'de stoper aranıyor! Belözoğlu o isimlerin peşinde
Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Devre arasında... Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Devre arasında...
Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko! Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör