15 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ademi hazır

Fenerbahçe'de Ademi hazır
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

5. turunda yarın Karacabey Belediye Spor ile karşılaşacak olan Kanarya hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldığı bildirildi. de takımla birlikte çalıştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Karacabey Belediye Spor ile karşılaşacak olan Kanarya hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldığı bildirildi. de takımla birlikte çalıştı. Oyuncuların moralsiz olması dikkat çekti.
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