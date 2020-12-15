15 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Artık karışmam!

Artık karışmam!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

'nun Beşiktaş derbisinde Lemos'a pozisyon gereği bağırınca takım içinde tepki aldığı ortaya çıktı. Brezilyalı yıldızın bu duruma bozulduğu ve "Bundan sonra artık karışmıyorum" dediği iddia edildi.

Luiz Gustavo'nun Beşiktaş derbisinde Lemos'a pozisyon gereği bağırınca takım içinde tepki aldığı ortaya çıktı. 'Saha içinde arkadaşların birbirlerini taraftarın önüne atmaması' yönünde uyarılan Brezilyalı yıldızın bozulduğu ve "Bundan sonra artık karışmıyorum" dediği iddia edildi.
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