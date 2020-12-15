Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de kadroya dahil edilen Perotti, Valencia ve Thiam'dan beklenen performansın alınamaması üzerine teknik heyet kanatlara takviye istedi. Yaz transfer döneminde istenen Samuel Kalu'yu tekrardan gündemine alan sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyu devre arasında renklerine bağlayabilmek için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Samuel Kalu sesleri yeniden yükseliyor… Sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin yanı sıra Enner Valencia ve Mame Thiam'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz transfer döneminde de istenen Samuel Kalu'nun ismi gündeme geldi.

YENİDEN TEMASA GEÇİLECEK

Takvim'in haberine göre; Yönetimin yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bordeaux ile görüşeceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

KANATLAR SINIFTA KALDI

Bu sezon maç başına 7,5 kez başarılı top sürebilen F.Bahçe'de bu istatistik de kanatların verimli çalışmadığını ispatladı. Kanarya, Kalu ile kanatlardaki sorunu çözmek istiyor.

SÜRATLİ VE POTANSİYELLİ…

Fener'in yeniden gündemine aldığı Kalu, sürati ve top tekniği ile ön plana çıkıyor. Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler'in kanatlarda yaşadığı sorunu bitirebilecek yeteneğe sahip.

7 MAÇTA 3 GOLE KATKI SAĞLADI

Her iki kanatta da forma giyebilen Samuel Kalu, Bourdeaux'ta bu sezon 7 maçta 2 gol atıp, 1 asistle oynadı. 3 gole katkı yaptı.

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