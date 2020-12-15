15 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Devre arasında...

Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Devre arasında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de kadroya dahil edilen Perotti, ve Thiam'dan beklenen performansın alınamaması üzerine teknik heyet kanatlara takviye istedi. Yaz döneminde istenen 'yu tekrardan gündemine alan sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyu devre arasında renklerine bağlayabilmek için harekete geçti. İşte detaylar...

'de sesleri yeniden yükseliyor… Sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin yanı sıra Enner ve Mame Thiam'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz döneminde de istenen Samuel Kalu'nun ismi gündeme geldi.

YENİDEN TEMASA GEÇİLECEK

Takvim'in haberine göre; Yönetimin yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bordeaux ile görüşeceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

KANATLAR SINIFTA KALDI

Bu sezon maç başına 7,5 kez başarılı top sürebilen F.Bahçe'de bu istatistik de kanatların verimli çalışmadığını ispatladı. Kanarya, Kalu ile kanatlardaki sorunu çözmek istiyor.

SÜRATLİ VE POTANSİYELLİ…

Fener'in yeniden gündemine aldığı Kalu, sürati ve top tekniği ile ön plana çıkıyor. Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler'in kanatlarda yaşadığı sorunu bitirebilecek yeteneğe sahip.

7 MAÇTA 3 GOLE KATKI SAĞLADI

Her iki kanatta da forma giyebilen Samuel Kalu, Bourdeaux'ta bu sezon 7 maçta 2 gol atıp, 1 asistle oynadı. 3 gole katkı yaptı.

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