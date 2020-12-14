Son dakika: Fenerbahçe'de bir idari personelin corona virüsü testi pozitif
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Samandıra’da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. yapılan açıklamada, "Can Bartu Tesislerimizde yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe; futbolcular, teknik heyet ve idari personele yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı.
Sarı-lacivertliler bir idari personelde corona virüse rastlandığını ve bu ismin karantina sürecinin başladığını duyurdu.
Ayrıca tesislerin dezenfekte edildiği de açıklandı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Can Bartu Tesislerimizde yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Can Bartu Tesislerimizde yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 14, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/2R4rQgDmrP
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