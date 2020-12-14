Dimitris Pelkas'tan Erol Bulut açıklaması! "Skora sinirliydim"
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 3-0 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Tepkisinin Erol Bulut'a olmadığını belirten Pelkas, "Skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'n 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, Dimitris Pelkas'ın oyundan çıkarken verdiği tepki maça damga vurmuştu. Yunan basını, yıldız oyuncunun teknik direktör Erol Bulut'a isyan ettiğini yazarken, Pelkas durumun böyle olmadığını açıkladı.
KLOPP - SALAH ÖRNEĞİ İLE CEVAP VERDİ!
FB TV'ye konuşan 27 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili, "Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. Bir şey daha eklemek istiyorum. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp şunu dedi: 'Salah'ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir' dedi. Sizin de dediğiniz gibi her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışıp, daha iyiye gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de Pelkas, "Tabiki bu konuları konuşuyoruz. Bu tarz konular hocamızın kararı. Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda" diye konuştu.
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