08 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Ferdi muradına erdi

Ferdi muradına erdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Denizli'de ilk onbirde bulduğu şansı iyi kullanan Ferdi Kadıoğlu, gelecek haftalar için ilk 11 iddiasını güçlendirdi. Bu arada Ferdi, Süper Lig kariyerinde ilk kez duraklama dakikaları haricinde asist yaptı.

Denizli'de ilk onbirde bulduğu şansı iyi kullanan Ferdi Kadıoğlu, gelecek haftalar için ilk 11 iddiasını güçlendirdi. Bu arada Ferdi, Süper Lig kariyerinde ilk kez duraklama dakikaları haricinde asist yaptı. 8. dakikanın 47. saniyesinde Cisse'nin attığı golün pasını veren genç futbolcu, geçen sezon ligde yaptığı 4 asisti de 90 dakika bittikten sonra uzatmalarda gerçekleştirmişti.

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