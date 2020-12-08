08 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Sıra Kadıköy’de

Sıra Kadıköy’de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Deplasmanda 6’da 5 yapan Fenerbahçe evinde sıkıntı yaşıyor. , “Onu da çok çalışarak çözeceğiz” diye konuştu.

Fenerbahçe deplasmanda bu sezon 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplarken; Kadıköy'de tekledi. İçerdeki 5 maçın sadece 2'si kazanıldı (2M/1B). bu sorunu da aşacaklarını söyledi. Sarı-lacivertli hoca, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz gibi gözüküyor. Aslında kendi evimizdeki maçları daha rahat oynamamız gerekiyor. Orada rakipler daha fazla mı kapanıyor, ondan olabilir. Onu da iyi çalışarak çözmeye çalışacağız" dedi.

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