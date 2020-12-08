Sıra Kadıköy’de

Deplasmanda 6’da 5 yapan Fenerbahçe evinde sıkıntı yaşıyor. Erol Bulut, “Onu da çok çalışarak çözeceğiz” diye konuştu.

Fenerbahçe deplasmanda bu sezon 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplarken; Kadıköy'de tekledi. İçerdeki 5 maçın sadece 2'si kazanıldı (2M/1B). Erol Bulut bu sorunu da aşacaklarını söyledi. Sarı-lacivertli hoca, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz gibi gözüküyor. Aslında kendi evimizdeki maçları daha rahat oynamamız gerekiyor. Orada rakipler daha fazla mı kapanıyor, ondan olabilir. Onu da iyi çalışarak çözmeye çalışacağız" dedi.

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