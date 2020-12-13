Novak'tan özür paylaşımı! "İnsani bir refleks verdim" | Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı gündeme oturdu. Yeni Malatyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından gülerken ekranlara gelen Novak taraftarın tepkisini çekti. Novak sosyal medya hesabından özür paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Maçın ardından Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak'ın gülmesi tepki çekti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

NOVAK ÖZÜR DİLEDİ!

Filip Novak'ın maçın bitiş düdüğü ile birlikte Yeni Malatyasporlu futbolcularla olan samimi diyaloğu dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcunun 3-0'lık mağlubiyete rağmen gülmesi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisine sebep oldu. Bu durum üzerine Novak'tan özür paylaşımı geldi.

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