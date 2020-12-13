Fenerbahçe'de Gökhan Gönül özür diledi yetmedi

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe'de kaptan Gökhan Gönül çok sinirlendi. Tetteh'e faul yapan Gökhan, yerde kalan rakibinden önce özür diledi ancak Yeni Malatyaspor'lu futbolcuların tepkilerine maruz kalınca isyan etti.

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe'de kaptan Gökhan Gönül çok sinirlendi. Tetteh'e faul yapan Gökhan, yerde kalan rakibinden önce özür diledi ancak Yeni Malatyaspor'lu futbolcuların tepkilerine maruz kalınca isyan etti.

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