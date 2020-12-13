13 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül özür diledi yetmedi

Özür diledi yetmedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe'de kaptan çok sinirlendi. Tetteh'e faul yapan Gökhan, yerde kalan rakibinden önce özür diledi ancak 'lu futbolcuların tepkilerine maruz kalınca isyan etti.

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe'de kaptan çok sinirlendi. Tetteh'e faul yapan Gökhan, yerde kalan rakibinden önce özür diledi ancak 'lu futbolcuların tepkilerine maruz kalınca isyan etti.

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