06 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Samatta için takas teklifi! İşte önerilecek isim

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Belçika basını, Club Brugge'ün Liverpool'lu Divock Origi'yi transfer edemezse Tanzanyalı golcünün transferi için sarı-lacivertlilere önereceği ismi açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'ye Samatta için takas teklifi! İşte önerilecek isim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Ara yaklaşırken dedikodular da artmaya başladı. basını, forvet hattını güçlendirmek isteyen 'ün radarındaki isimlerden birinin Fenerbahçeli Ally olduğunu yazmıştı.

Fenerbahçe'ye Samatta için takas teklifi! İşte önerilecek isim

Voetbal24 bir adım ileri giderek Tanzanyalı oyuncu için takas formülünün düşünüldüğünü duyurdu. İlk hedef olarak 'un satış listesine koyduğu 'yi belirleyen 'ün bu transferde başarılı olamaması durumunda rotayı 'ya çevireceği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Samatta için takas teklifi! İşte önerilecek isim

HERKESİN ÇIKARINA OLUR
Mavi-siyahlı takımın, 'ya karşılık 'ye performansı beğenilmeyen 'i teklif edeceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'ye Samatta için takas teklifi! İşte önerilecek isim

Haberde, Türk ekibinin de 'dan memnun kalmadığı iddia edildi. 'a 'nın zorlamasıyla gittiği belirtilen Tanzanyalı forvetin de 'ya dönmeye sıcak baktığı ve böyle bir takasın tüm tarafların çıkarına olacağı yorumu yapıldı. 'de 7 maçta 2 gol atan Samatta 5 maçtır sessizliğe bürünmüştü.

Fenerbahçe'ye Samatta için takas teklifi! İşte önerilecek isim

"YAZIN İSTEDİK FENER'E GİTTİ"
'ün genel müdürü Vincent Mannaert, 9 numaraya bir oyuncu baktıklarını doğrularken, "Samatta geçen yaz transfer listesindeydi. Temas oldu. Philippe ve Belçika ligini tanıyor ama F.Bahçe'yi tercih etti" dedi.

Fenerbahçe'ye Samatta için takas teklifi! İşte önerilecek isim

Mannaert, bugün için 'nın F.Bahçe'den ayrılmak istediğini dair bir sinyal almadığını da belirtti.

Fenerbahçe'ye Samatta için takas teklifi! İşte önerilecek isim

1.91'LİK BİR DEV
Plzen'den ocak ayında 6 milyon euro bonservisle Brugge'a gelen , forvet ve sağ kanatta oynuyor.

Fenerbahçe'ye Samatta için takas teklifi! İşte önerilecek isim

27 yaşındaki oyuncu, Brugge'da 12 maçta 3 gol+2 asist üretti. 1.91 boyundaki Krmencik'in 26 kez yer aldığı Çek 'nda da 9 golü bulunuyor.

(Fotomaç)

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