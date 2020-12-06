Fenerbahçe'ye Samatta için takas teklifi! İşte önerilecek isim
Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Belçika basını, Club Brugge'ün Liverpool'lu Divock Origi'yi transfer edemezse Tanzanyalı golcünün transferi için sarı-lacivertlilere önereceği ismi açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Ara transfer yaklaşırken dedikodular da artmaya başladı. Belçika basını, forvet hattını güçlendirmek isteyen Club Brugge'ün radarındaki isimlerden birinin Fenerbahçeli Ally Samatta olduğunu yazmıştı.
Voetbal24 bir adım ileri giderek Tanzanyalı oyuncu için takas formülünün düşünüldüğünü duyurdu. İlk hedef olarak Liverpool'un satış listesine koyduğu Divock Origi'yi belirleyen Club Brugge'ün bu transferde başarılı olamaması durumunda rotayı Samatta'ya çevireceği ifade edildi.
HERKESİN ÇIKARINA OLUR
Mavi-siyahlı takımın, Samatta'ya karşılık Fenerbahçe'ye performansı beğenilmeyen Michael Krmencik'i teklif edeceği ileri sürüldü.
Haberde, Türk ekibinin de Samatta'dan memnun kalmadığı iddia edildi. İstanbul'a Aston Villa'nın zorlamasıyla gittiği belirtilen Tanzanyalı forvetin de Belçika'ya dönmeye sıcak baktığı ve böyle bir takasın tüm tarafların çıkarına olacağı yorumu yapıldı. Süper Lig'de 7 maçta 2 gol atan Samatta 5 maçtır sessizliğe bürünmüştü.
"YAZIN İSTEDİK FENER'E GİTTİ"
Club Brugge'ün genel müdürü Vincent Mannaert, 9 numaraya bir oyuncu baktıklarını doğrularken, "Samatta geçen yaz transfer listesindeydi. Temas oldu. Philippe ve Belçika ligini tanıyor ama F.Bahçe'yi tercih etti" dedi.
Mannaert, bugün için Samatta'nın F.Bahçe'den ayrılmak istediğini dair bir sinyal almadığını da belirtti.
1.91'LİK BİR DEV
Plzen'den ocak ayında 6 milyon euro bonservisle Brugge'a gelen Michael Krmencik, forvet ve sağ kanatta oynuyor.
27 yaşındaki oyuncu, Brugge'da 12 maçta 3 gol+2 asist üretti. 1.91 boyundaki Krmencik'in 26 kez yer aldığı Çek Milli Takımı'nda da 9 golü bulunuyor.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları