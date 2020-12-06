Juan Jesus acele etmiyor

Fenerbahçe'de savunma için adı yeniden gündeme gelen Juan Jesus, Roma'da kalmayı hayal ediyor.

Fenerbahçe'de savunma için adı yeniden gündeme gelen Juan Jesus, Roma'da kalmayı hayal ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'u 3-1 yendikleri maçın ardından sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı stoper, "Birkaç görüşme oldu. Ancak acelemiz yok. Oynadığım sürece devam edeceğimi biliyorum" dedi. Jesus, Avrupa Ligi'nde 5 maçta süre aldı.

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