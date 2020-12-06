06 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Juan Jesus acele etmiyor

Juan Jesus acele etmiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Fenerbahçe'de savunma için adı yeniden gündeme gelen , Roma'da kalmayı hayal ediyor.

Fenerbahçe'de savunma için adı yeniden gündeme gelen , Roma'da kalmayı hayal ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'u 3-1 yendikleri maçın ardından sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı stoper, "Birkaç görüşme oldu. Ancak acelemiz yok. Oynadığım sürece devam edeceğimi biliyorum" dedi. Jesus, Avrupa Ligi'nde 5 maçta süre aldı.

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