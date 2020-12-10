Fenerbahçe aradığı kanat forveti buldu! Transferde gündem Eduardo Salvio...
Ara transfer dönemi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Savunmaya ve kanatlara takviye düşünen sarı lacivertli ekip, Boca Juniors forması giyen sağ açık Eduardo Salvio için girişimde bulunacağı kaydedildi.
Başkan Ali Koç önceki gün bazı noktalara transfer ihtiyacı olduğunu dile getirmiş, bunun yapabilmeleri için de öncelikle oyuncu satmaları gerektiğini söylemişti. Takviye planlanan mevkilerin stoper, forvet ve kanat olduğu belirtiliyor. Radara alınan isimler arasında Eduardo Salvio'nun da olduğu iddia edildi.
Sezon başında da gündeme gelen Arjantinli sağ açık, Boca Juniors'ta 2019-20 sezonunda 25 maçta 12 gol+5 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki yıldızın kulübünde sıkıntı yaşadığı, bunun fırsata çevrilebileceği ifade ediliyor. Uygun şartlar oluşursa ocakta Salvio için girişimde bulunulacak.
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