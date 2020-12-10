10 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Tisserand: Fenerbahçe doğru zamanda geldi

Fenerbahçe doğru zamanda geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Marcel Tisserand kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Monaco evim gibiydi, Abidal ve Carvalho gelince ayrılmak zorunda kaldım. Lens ve Toulouse ise beni geliştirdi" diyen 27 yaşındaki stoper, "Wolfsburg'daki dönemimin sonuna geldiğimi hissediyordum. Bana yeni bir heyecan gerekiyordu. Fenerbahçe doğru zamanda geldi. Takımı yeniden yapılandırıyorlardı ve şampiyon olmak istiyorlardı. Adaptasyonum çok iyi gidiyor. Sezona iyi başladık. Ben de ufak ufak kendi imzamı atıyorum. Umarım böyle devam eder ve şampiyon olur, Şampiyonlar Ligi'ne gideriz" ifadelerini kullandı.

Marcel Tisserand kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Monaco evim gibiydi, Abidal ve Carvalho gelince ayrılmak zorunda kaldım. Lens ve Toulouse ise beni geliştirdi" diyen 27 yaşındaki stoper, "Wolfsburg'daki dönemimin sonuna geldiğimi hissediyordum. Bana yeni bir heyecan gerekiyordu. Fenerbahçe doğru zamanda geldi. Takımı yeniden yapılandırıyorlardı ve şampiyon olmak istiyorlardı. Adaptasyonum çok iyi gidiyor. Sezona iyi başladık. Ben de ufak ufak kendi imzamı atıyorum. Umarım böyle devam eder ve şampiyon olur, Şampiyonlar Ligi'ne gideriz" ifadelerini kullandı.

Kariyerinin ortasına geldiğini belirten Tisserand, hayallerini; 'Kupalar kazanmak, büyük kulüplerde oynamak, Dünya Kupası'na katılmak ve Afrika Kupası'nı kazanmak' olarak sıraladı.

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