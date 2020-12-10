10 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Alper Pirşen: Yuvarlak bir masa etrafında TFF ve kulüpler konuşsun

Yuvarlak bir masa etrafında TFF ve kulüpler konuşsun
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen, 'nin hakem tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamayı kulüp televizyonunda değerlendirdi.

Pirşen, "Doğrudan Fenerbahçe'ye bir mesaj yok. Ancak başkanımızın açıklamalarından hemen sonra yapılması manidar. Ama kelimesinden sonraki cümlelere odaklandık. Pozitif bakacak olursak kulübümüzün söyledikleri önemseniyor. Önerileri not ettik, kulüplerle işbirliği yapmaya hazırız diyorlar. İşbirliği çağrısını olumlu bulduk. Bu iş havada kalmasın. Beklentimiz, hakem ve ile ilgili önerilerimizi dinleyecekleri bir toplantı organize etmeleri. Diğer kulüpler de fikirler sunsun. Yuvarlak bir masa etrafında ve kulüpler konuşsun" ifadelerini kullandı. Alper Pirşen ayrıca MHK düzeni, hakem atamaları ve kendi önerileriyle ilgili TFF'ye bir yazı göndereceklerini de kaydetti.

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