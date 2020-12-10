10 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de geriye düşünce doldur ve boşalt!

Geriye düşünce doldur ve boşalt!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Lig istatistiklerine göre pek çok takımın aksine yenikken değil, galip durumdayken hücum bölgesinde pas oyununa dönüyor.

Sarı-lacivertliler maçlarda öne geçtiği anlarda bu yüzdeyi 60.0'a kadar çıkarıyor. Geriye düştüğünde ise hücum bölgesindeki pas oranı yüzde 54.2'ye iniyor. Bu da takımın yenik duruma düştüğünde pas oyunu yerine doldur boşalta döndüğünü gösteriyor.

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