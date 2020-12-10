Fenerbahçe'de geriye düşünce doldur ve boşalt!

Lig istatistiklerine göre Fenerbahçe pek çok takımın aksine yenikken değil, galip durumdayken hücum bölgesinde pas oyununa dönüyor.

Sarı-lacivertliler maçlarda öne geçtiği anlarda bu yüzdeyi 60.0'a kadar çıkarıyor. Geriye düştüğünde ise hücum bölgesindeki pas oranı yüzde 54.2'ye iniyor. Bu da takımın yenik duruma düştüğünde pas oyunu yerine doldur boşalta döndüğünü gösteriyor.

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